Яценюк не зможе проголосувати за себе?

В Міністерстві закордонних справ України не виключають, що міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК не зможе проголосувати на позачергових парламентських виборах в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ.

Він повідомив, що з 24 по 26 вересня А.ЯЦЕНЮК братиме участь в 62-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«Поки що не відомо, як міністр, який відбуде на сесію Генеральної Асамблеї ООН і повертаючись в Україну, чи він зможе проголосувати. На даний момент здається, що ні», - сказав А.ДЕЩИЦЯ.

При цьому він нагадав, що згідно із внесеними змінами до виборчого законодавства, особи, які перетнуть кордон до 24 вересня, можуть написати заяву до дільничної виборчої комісії з проханням включити їх до списку виборців. Така заява розглядатиметься кожною виборчою комісією впродовж двох днів, тобто до 26 вересня. Після 26 вересня вносити зміни до списків виборців вже не можна.

«Особи, які прибудуть на закордонну виборчу дільницю після 26 вересня, не зможуть взяти участь у виборах, оскільки закордонна виборча комісія не зможе внести їх у списки. Це також стосується і українських громадян, які повертаються в Україну з-за кордону після 27 вересня, оскільки цього дня закінчується термін подачі даних до окружних виборчих комісій про тих осіб, які виїхали за кордон”, - пояснив А.ДЕЩИЦЯ.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Конституційний Суд відкрив провадження за поданням Президента України щодо неконституційності положень закону про вибори щодо виключення зі списків виборців відповідною дільничною виборчою комісією осіб, які за відомостями, що подаються органами Державної прикордонної служби за три дні до окружних виборчих комісій, фактично перетнули державний кордон України і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України.