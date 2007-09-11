Лавринович розповів, чого не має права робити Янукович

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час передвиборчого туру не має права використовувати інфраструктуру із забезпечення функцій глави уряду (УНІАН: з 12 вересня В.ЯНУКОВИЧ іде у відпустку для участі у виборчій кампанії в статусі лідера Партії регіонів).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«В.ЯНУКОВИЧ під час відпустки не матиме права використовувати бюджетні кошти для здійснення своїх перельотів і переїздів. Він також не може користуватися іншою державною інфраструктурою, яка надається для здійснення функцій глави уряду», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр також повідомив, що закон забороняє використання людських ресурсів. «Під час відпустки і передвиборчого туру не можна в кабінеті давати доручення міністрам виконати ту чи іншу роботу», - пояснив він.

Тим часом, О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що В.ЯНУКОВИЧ на час своєї відпустки та участі у виборчій кампанії не може відмовитись від державної охорони. «Закон передбачає, що прем`єр-міністр є особою, яка охороняється, і навіть після його прем`єрства впродовж року він змушений буде підкорятися вимогам закону і користуватися державною охороною», - додав О.ЛАВРИНОВИЧ.