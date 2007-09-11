Які проблеми найбільше хвилюють українців (соцопитування)

Зростання цін, корупція у вищих ешелонах влади, необгрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги найбільше турбують виборців. Такі результати опитування, проведеного українським представництвом Міжнародного фонду Transition Democracyfund, обнародувані сьогодні на прес-конференції в Києві представником місії TDF в Україні Костянтином КОРЖЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, першочергового рішення, на думку опитаних, вимагає проблема зростання цін (за це висловилося 68,7% респондентів), корупція у вищих ешелонах влади (49,4%), необгрунтоване підвищення тарифів на ЖКП (48,2%).

Коментуючи такі результати, К.КОРЖ повідомив, що практично кожен другий з опитаних висловив занепокоєння зростанням тарифів на ЖКП. 42% занепокоєні байдужістю влади до думки простих громадян, і 1/3 респондентів від загальної кількості опитаних вважає, що влада сьогодні не може забезпечити умови, завдяки яким працювали б і виконувалися закони.

Також, повідомив К.КОРЖ, на думку опитаних, актуальною проблемою для України залишається проблема працевлаштування - про це заявили 40% громадян, які взяли участь в опитуванні. Про недоступність і низьку якість медобслуговування заявили 29,5% опитаних; про посилення розшарування суспільства на багатих і бідних – 21,9%. Поширенням наркоманії і алкоголізму занепокоєні 27,1% респондентів, відсутністю реального соціального захисту пенсіонерів, малозабезпечених і багатодітних сімей – 26,2%. Крім того, незадовільну екологічну ситуацію назвали проблемою 18,8% опитаних громадян; витіснення російської мови і культури - 16,6%, у той же час 11,9% респондентів вважають слабкими позиції української мови і культури. Несприятливі умови для розвитку бізнесу турбують 8,4% опитаних громадян.

Дослідження проводилися з 3 по 5 вересня 2007 року методом вуличного опитування в обласних центрах, райцентрах і малих містах України.

В опитуванні взяли участь 3600 респондентів, статистична похибка не перевищує 3,1%.