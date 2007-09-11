Коломойський розповів, що він робитиме з ”1+1”

Співвласник «ПриватБанку», акціонер міжнародної телекомунікаційної компанії Central European Media Enterprises (CME) Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ заявляє, що його погляди на редакційну політику телеканалу “1+1” збігаються з поглядами Ради директорів компанії СМЕ, яка контролює телеканал.

Про це він повідомив в інтерв`ю видання «Коммерсант».

«Телевізійний канал має мати збалансовану і об`єктивну інформаційну політику без будь-яких перекосів, демократичну, незалежну і проукраїнську», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

«Проте я, звісно ж, висловлюватиму свою думку Раді директорів СМЕ, якщо побачу можливості для поліпшення фінансових показників активів групи в Україні і в інших країнах. Я вважаю, що "1+1" та інші канали, які перебувають в альянсі з ним, могли б зайняти серйозніші позиції на ринку», - відзначив він.

«Мені особисто подобається "1+1", і я думаю, що якщо створити співробітникам каналу оптимальні умови - мотивувати менеджмент компанії, укріпити її структуру, - то він вироблятиме ще цікавішу і привабливішу продукцію», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

За його оцінкою, обсяг ринку телереклами до 2011 року може досягти 800 мільйонів, а може бути, і мільярда доларів. «Донедавна я не займався медіа і, чесно кажучи, не до кінця усвідомлював, що за капіталізацією великі медійні активи можна порівняти з промисловими і фінансовими компаніями», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ. «Вартість СМЕ лише три роки тому становила 800 мільйонів доларів, сьогодні - 3,8 мільярда доларів... І я вважаю, що це не межа», - відзначив він.

І.КОЛОМОЙСЬКИЙ також сказав, що сьогоднішня конфігурація рекламного ринку не зовсім сприятлива для "1+1". «Проте ситуацію можна виправити, і "1+1" має всі шанси на подальший успіх. Причому я особисто дуже в цьому зацікавлений, оскільки фінансові показники каналу безпосередньо впливатимуть на зростання акцій СМЕ, власником яких я є», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, Central European Media Enterprises Ltd. нещодавно оголосила про те, що компанії вдалося закріпити у своїй власності 60% «Студії 1+1», завершивши реєстрацію 42% частки в статутному капіталі ТОВ «Студія 1+1» через українське дочірнє підприємство. ТОВ «Студія 1+1» є тримачем ліцензій групи компаній «Студія 1+1». Разом з 18%, які перебувають в опосередкованому володінні, СМЕ закріпили за собою контроль над мовними ліцензіями «Студії 1+1».

31 серпня було оголошено, що Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ придбав 1 млн. 275 тис. 227 акцій компанії Central European Media Enterprises Ltd. на суму 110 млн. дол. Дана кількість акцій становить 3% загального обігу акцій CME. У зв`язку з цією інвестицією І.КОЛОМОЙСЬКОГО було запрошено стати членом Ради директорів CME.

Довідка УНІАН. Американська компанія Central European Media Enterprises (СМЕ) - телемовна корпорація, яка володіє провідними телеканалами в 6 країнах Центральної і Східної Європи із загальним населенням близько 90 млн. осіб. СМЕ належать телеканали Nova TV в Хорватії, TV Nova і Galaxie Sport в Чехії, PRO TV, Acasa, PRO Cinema, PRO TV International і Sport.ro в Румунії, Markiza в Словаччині, POP TV і Kanal А в Словенії, а також «Студія 1+1», «1+1 International», «Кіно» і «Сіті» в Україні. Акції CME котируються на NASDAQ і на Празькій фондовій біржі (індекс CETV).