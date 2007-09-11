Блок Черновецького пікетує незаконне будівництво на вулиці Горького,33

Сьогодні Блок Леоніда Черновецького продовжив безстрокове пікетування будівництва по вулиці Горького, 33-в у Києві, повідомила в інтерв’ю журналістам співголова фракції „Блок Леоніда Черновецького” у Київській міській раді Алла ШЛАПАК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за її словами, на мітингу присутні мешканці прилеглих будинків, які занепокоєні технічним станом своїх будинків через спорудження 17-поверхового адміністративно-офісного комплексу за адресою: вулиця Горького, 33-в.

А.ШЛАПАК також підкреслила, що Київ має виконувати столичні функції, тобто міська влада має забезпечувати нормальні умови для представників вищої державної влади. „У даному випадку – це судді Конституційного Суду, яким на сьогоднішній день загрожує порушення умов їхньої нормальної роботи через спорудження перед їхніми вікнами на відстані 20 метрів багатоповерхівки”, - зазначила вона.

Вона наголосила на існуванні розпорядження Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про призупинення цього будівництва та на вимогах усіх відповідних служб щодо зменшення висотності будівлі до 4-х поверхів. „Але на сьогодні ми маємо факт зухвалого ігнорування забудовниками рішень всіх гілок влади. Тому наш пікет триватиме доти, доки це будівництво не припиниться”, - зазначила А.ШЛАПАК.

Як відомо, заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ ініціював відміну незаконного будівництва, яке ведеться за адресою: вул.Горького, 33-в у столиці. За його словами, за дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА та згідно зі зверненнями Кабінету міністрів України, голови Конституційного Суду, Генеральної прокуратури було прийнято рішення про призупинення цього будівництва до повного з’ясування ситуації. „Але, незважаючи на це, будівництво там триває. Замість 4-х поверхів прямо у дворі Конституційного Суду зводиться 17-поверховий монстр. Хто б не стояв за цим будівництвом, київська влада припинить це свавілля”, - підкреслив О.ДОВГИЙ.

Він також наголосив, що дозвіл на спорудження цієї будівлі був наданий колишнім мером Києва, а нині – кандидатом у народні депутати за списком блоку „Наша Україна – Народна самооборона” Олександром ОМЕЛЬЧЕНКОМ.