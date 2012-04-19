Луценку намертво забили вікна

Після Великоднього привітання екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у його лікарняній палаті «намертво» забили вікна, ізолювавши його тим самим навіть від свіжого повітря.

Як повідомляє прес-служба "Народної самооборони", про це заявила його дружина Ірина Луценко.

«Після того, як Юрій з вікна палати-камери зміг привітати українців із Великодніми святами, вікна палати забили намертво», - повідомила вона.

І.Луценко зазначила також: «Шпінгалети на вікнах демонтували, а в палату поставили двох цілодобових чергових – працівника СІЗО і міліціонера».

Окрім того, працівники СІЗО мали намір бути присутніми при зустрічі Ірини та Юрія Луценків. Проте дружина екс-міністра як цивільний захисник у справі висловила протест, посилаючись на ст. 48 КПК, де чітко вказано, що «з моменту допуску до участі у справі захисник має право на конфіденційні побачення без обмеження їхньої кількості та тривалості».

«Тримаючи Луценка за ґратами, нехай і лікарняної палати, забиваючи вікна цвяхами, влада все ще перебуває у пошуку власного спокою від небезпечного подразника. У влади прогресує комплекс Луценка, і психіатрія тут - безсила», - заявила І.Луценко.