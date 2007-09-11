Лавринович відзвітував Януковичу: указ Ющенка - незаконний

Указ Президента України про відключення Верховної Ради від урядового зв`язку є незаконним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

“Я виконав завдання (прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН) в точні терміни: упродовж двох годин було відпрацьовано висновок і передано в Кабінет міністрів, голові ВР і в Секретаріат Президента України. “Указ є незаконним, оскільки існує закон, який регулює діяльність служби державного зв’язку, і закон про статус народного депутата України, які в цьому випадку були порушені”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр юстиції зазначив, що йому невідомо про відновлення урядового зв`язку. Він уточнив, що указ Президента існує в єдиному екземплярі з грифом “Для службового користування”.

“Дивно, що указ в єдиному екземплярі. На мій погляд, його навряд чи можна віднести до позитивних кроків державної влади України. Здається, це політичний жест не зовсім високої якості, який вступив в конфлікт із законом”, - сказав міністр юстиції.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ звернувся до прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА з проханням не відключати його від урядового зв`язку. Зокрема, за словами О.МОРОЗА, сьогодні він надіслав лист прем`єр-міністру з цього приводу, «оскільки урядовий зв`язок - це структура Кабінету Міністрів України».

5 вересня В.ЯНУКОВИЧ доручив О.ЛАВРИНОВИЧУ розібратися в ситуації з відключенням Верховної Ради від урядового зв`язку.