У Єврокомісії не погоджуються з Януковичем

Європейська комісія не бачить погіршення у відносинах з Україною, про що заявляв сьогодні прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявила представник Єврокомісії Кріштіана ХУМАНН.

“Наскільки я знаю, погіршення не було, навпаки...”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії наголосила, що не може напряму коментувати слова українського прем’єра, однак зазначила, що Єврокомісія бачить прогрес у двосторонніх відносинах.

“По-перше, ми не даємо прямих коментарів на те, що сказав прем’єр-міністр, це – наша політика. По-друге, ви знаєте, ми зараз ведемо переговори з Україною щодо нової посиленої угоди. Ми мали 4 дуже успішних раунди переговорів, і у нас має відбутися п’ятий раунд майже одразу після виборів на початку жовтня”, - сказала К.ХУМАНН.

Вона зазначила, що на сьогодні, з точки зору ЄС, для України є найважливішим провести чесні і вільні вибори.

“Це має бути першим кроком для повернення політичної стабільності в країну, яка потребує негайних політичних та економічних реформ. І Європейській Союз залишається готовим допомогти України”, - сказала представник Єврокомісії.

Вона також сказала, що ЄС готовий допомогти Україні і у здійсненні кроків, необхідних для приєднання до Світової організації торгівлі, оскільки вступ до СОТ є передумовою для підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом, яка має стати частинною нового посиленого партнерства.

Щодо візового режиму К.ХУМАНН нагадала, що у червні Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму, яка поки не набрала чинності.

“По-перше, з нашого боку, Європарламент має висловити свою думку, і ця угода має пройти через Раду міністрів. З іншого боку, в Україні мають бути здійснені всі необхідні кроки для ратифікації”, - сказала вона.

За її словами, Єврокомісія залишається оптимістично налаштованою і сподівається, що угода про спрощення візового режиму набере чинності до кінця року.

Після набрання чинності цієї угоди, за словами К.ХУМАНН, відбуватиметься робота у спільному комітеті, де також представлена і Єврокомісія і де розглядатимуться питання щодо того, чи імплементується ця угода в окремих країнах-членах ЄС належним чином.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня, В.ЯНУКОВИЧ на засіданні Кабінету міністрів констатував погіршення візового і торгового режиму Європейського Союзу з Україною. За його словами, зараз впроваджується система, яка “погіршує ситуацію для (українських – УНІАН) товаровиробників на європейських ринках”, відкриваються нові антидемпінгові справи та підвищуються митні платежі на українську продукцію.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству економіки проаналізувати ситуацію і підготувати відповідну доповідь, узгоджену зі всіма міністерствами і відомствами, до дня проведення саміту Україна-ЄС в Києві 14 вересня.

На цьому саміті українську делегацію очолюватиме Президент Віктор ЮЩЕНКО.