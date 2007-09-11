Ющенко: розслідування отруєння - на фінальній стадії

Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ багато чого відомо щодо обставин його отруєння, але він не має наміру тиснути на слідство. Про це він заявив, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Президента, троє осіб, «які найбільше потрібні слідству» у розслідуванні справи щодо його отруєння, наразі перебувають у Росії. Водночас, зазначив глава держави, поки що не отримано відповіді від Президента Росії Володимира ПУТІНА, якого В.ЮЩЕНКО особисто попросив надати допомогу у розслідуванні цієї кримінальної справи. «Відповіді немає», - зазначив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, розслідування справи щодо його отруєння знаходиться на фінальній стадії, і його неважко завершити. При цьому Президент підкреслив, що йому багато чого відомо щодо обставин його отруєння, але він не має наміру тиснути на слідство.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що вірить у закінчення розслідування cправи щодо свого отруєння. “Переконаний, що ви будете свідками дуже разючих прикладів про роль та місце деяких політиків, у тому числі українських, щодо факту мого отруєння”, - зауважив глави держави.

Водночас, зазначив Президент, “нехай про це скажуть слідчі після отримання всіх свідчень у справі”.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

20 грудня 2006 р. В.ЮЩЕНКО заявив, що був отруєний на дачі колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА.

У свою чергу, В.САЦЮК у квітні цього року подав цивільний позов до Президента України В.ЮЩЕНКА з вимогою спростувати інформацію про те, що отруєння нинішнього глави держави відбулось у нього на дачі.

У червні цього року Шевченківський районний суд міста Києва не задовольнив вищезазначений позов В.САЦЮКА.

В інтерв’ю газеті “Таймс”, яке цитує сьогодні, 11 вересня, українська служба Бі-Бі-Сі, В.ЮЩЕНКО звинуватив Росію у блокуванні розслідування справи про його отруєння. Зокрема, В.ЮЩЕНКО сказав що Москва відмовляється співпрацювати навіть після того, як він обговорив це питання безпосередньо з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Газета нагадує, що Росія була єдиною державою, яка відмовилась надати українським слідчим зразки діоксину, які виробляються в її лабораторіях. Часопис зазначає, що російський генеральний прокурор проігнорував вимоги української сторони видати українських підозрюваних, які втекли до Росії.

Президент України також сказав “Таймс”, що розслідування вже майже завершено, і що слідчі вже знають, хто, коли, де і яку речовину застосував.

За його словами, "є троє ключових людей, які зараз перебувають в Росії. Україна подала прохання до російської Генеральної прокуратури, аби їх повернули до України для розслідування".

Часопис далі цитує В.ЮЩЕНКА: "На жаль, жодної відповіді від російської сторони не було". За його словами, йому стало погано після вечері з Ігорем СМЕШКОМ, на той час головою Служби безпеки України, та його заступником Володимиром САЦЮКОМ.

“Таймс” стверджує, що спосіб, у який отруїли В.ЮЩЕНКА, призвів до припущень щодо причетності до цього Кремля, але Росія заперечила будь-яку причетність.

“Таймс” зауважує, що В.САЦЮК та його помічник після Помаранчевої революції втекли до Росії. Обидва сказали, що не мали нічого спільного з отруєнням Президента України, а І.СМЕШКО наполіг, що СБУ до того також не була причетна жодним чином, йдеться у газеті.