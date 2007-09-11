Янукович їздитиме Україною за кошт Партії регіонів

У передвиборних поїздках регіонами прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, який з 12 вересня перебуватиме у відпустці, буде використовувати авіатехніку, автомобілі та інші засоби транспорту, які законтрактовані й оплачені за ринковими цінами з фонду Партії регіонів.

Про це повідомляється на персональному сайті В.ЯНУКОВИЧА із посиланням на керівника апарату прем’єр-міністра Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

“Прем`єр-міністр не буде використовувати транспортні засоби Кабінету міністрів”, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, з 12 вересня у відпустці перебуватимуть також усі особи з апарату прем`єр-міністра, які будуть супроводжувати його у поїздках областями України.