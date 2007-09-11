Луценко виграв 1 гривню у Генпрокуратури

Шевченківський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію Генеральної прокуратури України про наявність у лідера блоку “Наша Україна – Нардна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА ізраїльського громадянства та нерухомості в Ізраїлі (у місті Яффо), про що в ефірі телеканалу «Інтер» заявляв заступник генерального прокурора, керівник головного слідчого управління Генпрокуратури Ренат КУЗЬМІН.

Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Юрій МАРТИНЕНКО, зазначивши, що відповідне рішення винесла сьогодні суддя Шевченківського районного суду столиці Олена БІЛОШКАП.

За словами адвоката, суд своїм рішенням зобов’язав Генпрокуратуру спростувати цю інформацію на телеканалі «Інтер» і зобов’язав телеканал надати для цього ефірний час.

Разом з цим, судом прийнято рішення про задоволення матеріальних вимог Ю.ЛУЦЕНКА до Генпрокуратури у розмірі 1 грн. як відшкодування моральної шкоди.

Говорячи про подальший розвиток подій щодо рішення суду першої інстанції, Ю.МАРТИНЕНКО не виключив, що воно буде оскаржено Генпрокуратурою в апеляційному суді. «Я не виключаю, що ГПУ буде намагатися подавати скаргу до апеляційного суду», - сказав він.