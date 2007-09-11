Яценюк побачив, як регіонали випустили останній патрон

Кандидат у народні депутати України від виборчого блоку політичних партій «Наша Україна-Народна самооборона», міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК розцінює ініціативу Партії регіонів щодо проведення референдуму з питань російської мови і НАТО як «загрозу державності країни».

Як передає кореспондент УНІАН, під час неформальної зустрічі у Севастополі з керівниками місцевих ЗМІ і спеціальними кореспондентами центральних телеканалів і інформаційних агентств А.ЯЦЕНЮК наголосив: «якщо Партія регіонів буде використовувати задля отримання максимальної підтримки людей такі теми, які я вважаю загрозою державності країни, то ми так далеко не заїдемо. Я маю на увазі, в першу чергу, референдуми і таке інше».

На думку А.ЯЦЕНЮКА, «питання захисту мови - це питання, яке може мати місце, може обговорюватися», хоча особисто він не бачить, «від кого захищати». За словами міністра, такі речі робляться в політичних цілях. Водночас, вважає він, під час виборів доречніше «розмовляти про речі якісь більш принципові”, зокрема - як змінити країну, як провести економічні і соціальні реформи.

Але, наголосив А.ЯЦЕНЮК, «грати на найбільш радикальних настроях електорату - це неприпустимо. І те, що вони сьогодні пішли цим шляхом, я вважаю, що вони абсолютно невірно зробили. Я вважаю, що це був випущений останній патрон для того, щоб отримати максимальну електоральну підтримку».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи можливе після виборів утворення так званої широкої коаліції, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що мав «дуже високі сподівання», що «уряд Януковича-2» після підписання з Віктором ЮЩЕНКОМ відповідного меморандуму зможе стати урядом національної єдності», і «створити такі умови, які дійсно виб’ють підгрунтя у всіх критиканів для того, щоб говорити про неможливість коаліції, у тому числі і з «регіонами». За словами А.ЯЦЕНЮКА, він тоді радив «регіоналам» вирішити структурні реформи, але не починати ділити владу і не робити ті помилки, які вони робили у 2003-2004 роках. За словами представника НУ-НС, він тоді сказав: «якщо ви ці речі не подолаєте, ви підете тим же шляхом, який був у вас у 2003-2004-му. На який свого часу напоролися ми. І ви підете туди ж». “На превеликий жаль, - підсумував А.ЯЦЕНЮК, - висновків зароблено не було».

Крім того, нагадав А.ЯЦЕНЮК, «перед виборами була негласна угода: не чіпаємо теми мови, НАТО, поділу України тощо». Натомість, зазначив він, було запропоновано «змагатися в інших речах: хто розумніший податковий кодекс придумає, хто краще продемонструє формування державного бюджету на 2008 рік тощо. А ви ж бачите, практично жодна політична сила не використала цей крок».

Тому, додав А.ЯЦЕНЮК, «чи буде широка коаліція… я, по-перше, не розумію, що таке широка коаліція, - вона була актуальна тоді, коли там були соціалісти».