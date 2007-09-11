Тимошенко: БЮТ зібрав 3 мільйони підписів, але не зупиниться...

БЮТ зібрав 3 мільйони підписів для проведення всеукраїнського референдуму щодо нової редакції Конституції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Умані Черкаської області.

«На сьогоднішній день ми зібрали 3 мільйони підписів, як це передбачає 72 стаття Конституції України, щодо проведення всеукраїнського референдуму», - сказала лідер БЮТ.

Вона наголосила, що знаючи, наскільки прискіпливо будуть ставитися до цих підписів, було прийнято рішення продовжити роботу і зібрати близько 8 мільйонів підписів, «щоб було абсолютно переконливим те, що такий референдум потрібно проводити і що такий референдум мусить бути основою для розробки нової Конституції».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що БЮТ має всі права передати 3 мільйони підписів Президенту України, а Президент, користуючись 72-ю статтею Конституції України, мусить видати указ про проведення всеукраїнського референдуму.

«Ми дуже хотіли б, щоб цей референдум пройшов одночасно з достроковими парламентськими виборами, тому що тоді в усьому є зміни, тому що відразу підходимо по-іншому до концепції організації влади в країні», - заявила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також сказала, що невпевнена в тому, що українські чиновники готові підтримати проведення такого референдуму, бо, на її думку, питання всеукраїнського референдуму несумісні з інтересами вищих чиновників країни.

Лідер БЮТ вкотре наголосила, що референдум буде обов’язково проведений, навіть якщо його не вдасться провести разом з достроковими парламентськими виборами - він буде проведений одразу після них.