Прокурор каже, що Тимошенко може і на ношах свідчити

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Калита заявила журналістам після завершення попереднього засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ.

«Не виключено», - сказала В.Калита, відповідаючи на запитання про можливість того, що Ю.Тимошенко буде давати свідчення, лежачи на ношах.

За її словами, питання доставки Ю.Тимошенко до суду буде вирішуватися «відповідними службами».

Прокурор, коментуючи рішення суду про відхилення клопотань захисту Ю.Тимошенко, наголосила, що воно є «достатньо обгрунтованим».