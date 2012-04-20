Прокурор каже, що Тимошенко може і на ношах свідчити
17:12, 20 квітня 2012Політика
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Прокурор Вікторія Калита, яка підтримує державне обвинувачення проти Юлії Тимошенко у справі ЄЕСУ, не виключає, що екс-прем’єр буде давати свідчення у суді, лежачи на ношах.
Вікторія Калита не виключає, що Тимошенко свідчитиме лежачи
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Калита заявила журналістам після завершення попереднього засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ.
«Не виключено», - сказала В.Калита, відповідаючи на запитання про можливість того, що Ю.Тимошенко буде давати свідчення, лежачи на ношах.
За її словами, питання доставки Ю.Тимошенко до суду буде вирішуватися «відповідними службами».
Прокурор, коментуючи рішення суду про відхилення клопотань захисту Ю.Тимошенко, наголосила, що воно є «достатньо обгрунтованим».
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