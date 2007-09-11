Партії регіонів для виконання соціальних обіцянок треба 70% бюджету?

Голова Політради Блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що затверджений урядом проект бюджету на 2008 рік підтверджує, що соціальні обіцянки Партії регіонів є безпрецедентним соціальним обманом виборців.

Як повідомляє прес-служба НУ-НС, про це він заявив на прес-конференції у Хмельницькому.

“Задекларована урядом доходна частина бюджету – 250 мільярдів гривень. Соціальні обіцянки Партії регіонів за нашими підрахунками коштують 179 мільярдів гривень”, - зауважив він.

“У разі, якби регіонали збиралися їх виконувати, потрібно було б анонсувати майже вдвічі більшу доходну частину бюджету”, - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

“Уряд, який не може виконати рішення КС по відновленню пільг пенсіонерам, чорнобильцям та дітям війни у розмірі 60 млрд. грн., згадуючи перед виборами про соціальну політику та декларуючи соціальні програми на 179 млрд. гривень, просто пускає пил людям в очі”, - вважає В.КИРИЛЕНКО.

“Блок “Наша Україна – Народна самооборона” відповідально підходить до своїх соціальних програм, вони реалістичні”, - наголосив він.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що блок зобов’язується збільшити майже для 12 мільйонів простих пенсіонерів пенсії на 35%, допомогу мамам при народженні дитини, стипендії студентам та зарплату бюджетникамв на 60%.

“За підрахунками наших експертів, для виконання наших зобов’язань перед людьми нам потрібно 27-28 мільярдів гривень”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.