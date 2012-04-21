Власенко: німці не радили Тимошенко лікуватись у Харкові
02:38, 21 квітня 2012Політика
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Німецькі медики не рекомендували екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко лікуватися у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.
Сергій Власенко, Євгенія Тимошенко і Франсуа Зімере в залі засідань суду
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.
За його словами, він отримав офіційну відповідь німецьких лікарів після відвідування Ю.Тимошенко.
«Вони не рекомендували Тимошенко лікуватися у лікарні «Укрзалізниці». Усе інше – питання медичної таємниці», - сказав С.Власенко.
Він зазначив, що такий висновок німецьких фахівців, у тому числі, пов’язаний з питанням довіри екс-прем’єра до українських лікарів.
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