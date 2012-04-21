Власенко: німці не радили Тимошенко лікуватись у Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

За його словами, він отримав офіційну відповідь німецьких лікарів після відвідування Ю.Тимошенко.

«Вони не рекомендували Тимошенко лікуватися у лікарні «Укрзалізниці». Усе інше – питання медичної таємниці», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що такий висновок німецьких фахівців, у тому числі, пов’язаний з питанням довіри екс-прем’єра до українських лікарів.