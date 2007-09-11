Борис Тарасюк їде до Полтави
20:15, 11 вересня 2007Політика
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У програмі губернатор, лекція, газетярі та філармонія
Завтра, 12 вересня, Полтаву відвідає екс-міністр закордонних справ, голова Народного Руху України, член політради блоку „Наша Україна – Народна самооборона” Борис ТАРАСЮК.
Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, Б.ТАРАСЮК планує зустрітися з головою Полтавської облдержадміністрації Валерієм АСАДЧЕВИМ, а також прочитати лекції на міжнародну тематику для студентів Полтавського університету споживчої кооперації та Педагогічного університету.
Також у приміщенні ОДА відбудеться прес-конференція Б.ТАРАСЮКА.
Потім планується зустріч члена політради блоку НУ–НС із виборцями у приміщенні обласної філармонії.
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