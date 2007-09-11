Тимошенко про пріоритет інтелектуалізації країни

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підписала зобов’язання перед працівниками сфери освіти України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, під час підписання, яке відбулося в Уманському державному педагогічному університеті ім. Павла Тичини, лідер БЮТ сказала, що не розуміє, чому не виконуються закони, які передбачають для працівників освітньої галузі встановлювати таку ж середню зарплату, як для працівників промисловості.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, усі зобов’язання, підписані БЮТ, мають лягти в основу затвердження урядової програми в новій Верховній Раді.

«Я б хотіла, щоб зобов’язання, підписане сьогодні, було відкритим, щоб до нього було надано зауваження та пропозиції всіх освітян України, щоб ми мали можливість врахувати реальні проблеми, а не тільки на рівні політиків включати те, що ми вважаємо необхідним», - наголосила лідер БЮТ.

«Ми вважаємо, якщо держава буде мати пріоритетом інтелектуалізацію країни, ми будемо мати іншу економічну та матеріальну ситуацію в країні, саме тому ми крок за кроком підписуємо зобов’язання по всій країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

З метою зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу української нації, дбаючи про підвищення суспільного статусу освітян, престижу педагогічної професії, слідуючи принципам стратегії національного розвитку «Український прорив: до справедливої і конкурентоспроможної країни», в якій освіта визначається «вирішальним фактором інтелектуального прориву», Блок Юлії Тимошенко взяв на себе низку зобов’язань, йдеться у повідомленні.

Зокрема, БЮТ зобов’язався визначити освіту як пріоритетну сферу, гарантувати кожній дитині вільний доступ до освіти незалежно від рівня заможності її батьків, підвищити соціальний статус працівників освітньої галузі, відновити престиж вчителя, гарантувати працівникам освіти зарплату на рівні середньої заробітної плати в промисловості.

Також, як повідомляє прес-служба, БЮТ впровадить механізми погашення заборгованості, яка утворилась з вини уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, підвищить частку державного фінансування системи середньої та вищої освіти, забезпечить пріоритетне право на отримання вищої освіти за бюджетні кошти обдарованим дітям із малозабезпечених родин.

Крім того, БЮТ взяв на себе зобов’язання забезпечити житлом тих вчителів, які їдуть працювати у сільську місцевість, розгорнути широку протидію пропаганді насильства, порнографії, шкідливих звичок тощо, які негативно впливають на формування світогляду покоління, що підростає, та пропагувати здоровий спосіб життя, традиційні моральні цінності народу України.

Також БЮТ зобов’язався удосконалити систему оцінювання знань школярів за допомогою незалежних центрів тестування, а також приймати студентів у вищі навчальні заклади за результатами шкільних іспитів.