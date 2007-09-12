Азаров: такий дефіцит – найбільша мрія міністра фінансів

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд має намір покрити дефіцит державного бюджету на 2008 рік за рахунок надходжень від приватизації і запозичень.

Про це М.АЗАРОВ заявив в ефірі телеканалу "1+1" сьогодні увечері.

"19 млрд. гривень дефіциту бюджету – це невеликий дефіцит, який ми закриваємо за рахунок надходжень від приватизації, а також за рахунок запозичень як внутрішніх так і зовнішніх", - цитує М.АЗАРОВА “Українська правда”.

Він також заявив, що такий дефіцит – це "найбільша мрія міністра фінансів".

За його словами, "якщо економіка буде добре розвиватися", то дефіцит буде меншим.

М.АЗАРОВ також назвав затверджений урядом проект бюджету "реальним, оптимістичним, але здійсненним".

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України був схвалений проект державного бюджету-2008, яким дефіцит бюджету збільшений з 2,18% до 2,33% ВВП. Президент і Секретаріат Президента критикують високий рівень дефіциту.