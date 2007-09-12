Регіонали погрожують Ющенку імпічментом

Партії регіонів готова почати процедуру імпічменту, якщо Президент України Віктор Ющенко відмовиться призначити дату референдуму про статус російської мови, позаблоковий статус України і призначення розділів регіонів шляхом прямого голосування, заявив депутат Верховної ради V скликання, заступник голови фракції Партії регіонів Василь Кисельов.

"Наші вимоги - питання, які ми хочемо винести на референдум, - абсолютно законні. Ми зберемо таку кількість підписів (на підтримку проведення референдуму), щоб у Президента не було можливості не виконати свій конституційний обов`язок. Якщо ж він (Президент), як і раніше, відмовиться призначити дату референдуму, нам не залишиться нічого іншого, як почати процедуру імпічменту. Іншого виходу у нас не буде", - сказав Кисельов у вівторок на прес-конференції в Сімферополі.

"Якщо нам вдасться зібрати 8-9 мільйонів підписів - а це 25% виборців України, Президентові буде нікуди діватися", - вважає парламентарій.

Як відомо, Партія регіонів 7 вересня почала збір підписів на підтримку проведення референдуму, на який планується винести питання про державний статус російської мови, позаблоковий статус України і призначення голів районних і обласних адміністрацій шляхом прямого голосування.

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