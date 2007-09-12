Регіонали погрожують Ющенку імпічментом
Кисельов вважає, що Президентові буде нікуди діватися
Партії регіонів готова почати процедуру імпічменту, якщо Президент України Віктор Ющенко відмовиться призначити дату референдуму про статус російської мови, позаблоковий статус України і призначення розділів регіонів шляхом прямого голосування, заявив депутат Верховної ради V скликання, заступник голови фракції Партії регіонів Василь Кисельов.
"Наші вимоги - питання, які ми хочемо винести на референдум, - абсолютно законні. Ми зберемо таку кількість підписів (на підтримку проведення референдуму), щоб у Президента не було можливості не виконати свій конституційний обов`язок. Якщо ж він (Президент), як і раніше, відмовиться призначити дату референдуму, нам не залишиться нічого іншого, як почати процедуру імпічменту. Іншого виходу у нас не буде", - сказав Кисельов у вівторок на прес-конференції в Сімферополі.
"Якщо нам вдасться зібрати 8-9 мільйонів підписів - а це 25% виборців України, Президентові буде нікуди діватися", - вважає парламентарій.
Як відомо, Партія регіонів 7 вересня почала збір підписів на підтримку проведення референдуму, на який планується винести питання про державний статус російської мови, позаблоковий статус України і призначення голів районних і обласних адміністрацій шляхом прямого голосування.