Янукович лякає ”бездарною командою”, яка розвалить економіку країни
Лідер ПР закликає прийти на вибори
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що висока явка виборців стане запорукою перемоги Партії регіонів на виборах 30 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні в Мелітополі під час передвиборного мітингу прихильників Партії регіонів.
«Ми маємо як один вийти на вибори 30 вересня, ми маємо показати найбільшу явку на виборах. Якщо ми програємо – знову прийде ця бездарна команда і розвалить економіку країни», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Лідер Партії регіонів вважає, що вибори 30 вересня стануть крахом «помаранчевої» команди. «Я вірю в те, що трудовий народ України скаже своє рішуче слово, і 30 вересня стане крахом їх надій назавжди. Ніколи в Україні не буде більше «помаранчевого» беззаконня, ніколи не буде популістів, які тягнуть країну в безодню. Я вірю, що ми з вами разом підтримаємо наше майбутнє», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до своїх прихильників.
Лідер Партії регіонів також повідомив, що після указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту уряду коштувало «величезні зусилля виконати бюджет і утримати економіку на рівні зростання на початку 2007 року».
В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що уряд під його керівництвом тричі збільшував заробітну плату працівникам бюджетної сфери і пенсії. «Ми розуміємо, що цього недостатньо, але ми це зробили, тому що обіцяли і взяли на себе відповідальність за розвиток країни», - зазначив він.