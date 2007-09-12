Скільки українців прийде на виборчі дільниці (соцопитування)

88% українських виборців готові взяти участь у голосуванні на позачергових парламентських виборах 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка та центром «Соціальний моніторинг», що були презентовані сьогодні на прес-конференції у Києві.

За даними опитування, з цих 88% - 61% респондентів відповіли, що обов’язково братимуть участь у голосуванні, а 27% - скоріше братимуть участь.

Натомість 8% опитаних не збираються голосувати 30 вересня. З них 4% вже остаточно визначились, що не будуть брати участь у голосуванні і також 4% - скоріше не братимуть участь.

4% опитаних не змогли відповісти на це питання.

Опитування проводилось з 6 по 9 вересня в усіх областях України, опитано 2019 респондентів. Похибка становить від 1,3 до 2,2%.