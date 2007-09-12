Цушко каже, що Луценко злякався

Міністр внутрішніх справ, кандидат у народні депутати від Соціалістичної партії України Василь ЦУШКО вважає, що колишній керівник МВС, лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО не хоче провести з ним теледебати, бо боїться відвертої розмови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, про це В.ЦУШКО заявив, коментуючи прес-реліз блоку НУ-НС, в якому йшлося про відмова від проведення теледебатів за участі В.ЦУШКА та Ю.ЛУЦЕНКА.

„Мені незрозуміло, коли людина, що претендує на лідерство так званого опозиційного блоку, колишній міністр МВС ховається за власну прес-службу та не зважується на особисту відповідь. Зрозуміло, що Юрій ЛУЦЕНКО боїться відвертої розмови зі мною в прямому ефірі з обговоренням конкретних документів по корупційних справах цього політика”, - заявив В.ЦУШКО.

На думку міністра внутрішніх справ, Ю.ЛУЦЕНКУ нема що сказати на свій захист “з приводу вкрадених державних коштів під час його перебування на посаді міністра”. Однак вистачає нахабства їздити по областях та розповідати виборцям, як він буде боротися з корупцією.

„Насправді ЛУЦЕНКО не агітує, він ховається в регіонах від відповідальності. Він боїться дивитися в очі колишнім колегам у МВС”, - сказав Ю.ЦУШКО.

Він зазначив, що Ю.ЛУЦЕНКО уникає не його, а відповідальності та необхідності пояснювати громадянам, чому його, Ю.ЛУЦЕНКА, дії так контрастують з його власними словами.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня В.ЦУШКО запропонував Ю.ЛУЦЕНКУ прийти на теледебати з ним та відповісти на низку питань.

У той же день прес-служба НУ-НС розповсюдила заяву, у якій висловила сумнів у можливості проведення теледебатів В.ЦУШКОМ та Ю.ЛУЦЕНКОМ, оскільки останній постійно перебуває у виборчому турі.