”Україна” вже надрукувала 15 мільйонів бюлетенів

Станом на 12 вересня державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» вже виготовив близько 15 млн. виборчих бюлетенів для 125 виборчих округів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві журналістам повідомив директор вказаного підприємства Валентин МУЗИКА.

За його словами, «ми повністю виконаємо графіки замовлення. Я не вбачаю якихось проблем з друком бюлетенів».

Єдиною проблемою, яку він назвав, є стислі терміни для виконання замовлення ЦВК.

У той же час він наголосив, що для виконання замовлення працівники комбінату переведені у 3-и змінний режим роботи без вихідних.

Як зазначив В.МУЗИКА, на виготовлення бюлетенів доставлено 450 тонн спеціального паперу. Для того, щоб уявити цю кількість, він сказав, що для доставки паперу було задіяно 25 вантажних автопоїздів, в кожному з яких знаходилося по 18 тонн паперу.

За його словами, за добу друкується приблизно 2 млн. бюлетенів.

Відповідаючи на одне з питань, яке стосувалося захисту бюлетенів, він зазначив, що цей захист повністю відповідає встановленим нормам і є таким самим, який був у бюлетенях, що користувалися на минулих виборах.

У свою чергу присутній на прес-конференції заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА нагадала, що ЦВК 4 вересня цього року своєю постановою затвердила форму і текст бюлетенів, а, починаючи з 6 вересня, розпочався їх друк, який повинен закінчитися до 22 вересня, коли буде надруковано близько 38,5 млн. виборчих бюлетенів для кожної виборчої дільниці відповідно з кількістю осіб, які внесені до списків виборців.

Говорячи про вартість замовлення, вона зазначила, що загальна сума грошей, які буде витрачено на друк бюлетенів, складає 20 млн. 780 тис. грн. Вартість виготовлення виборчих бюлетенів на минулих виборах складала 15 млн. 600 тис. грн. Різницю в цих цифрах вона пояснила подорожчанням паперу та послуг.

Також Ж.УСЕНКО-ЧОРНА повідомила, що з 23 вересня розпочнеться доставка бюлетенів в регіони.

За її словами, цю процедуру будуть здійснювати за допомогою Укрспецзв’язку, а також охорону по доставці бюлетенів здійснюватимуть спеціальні озброєні охоронні підрозділи.