Нємцов каже, що переплюнув Гаррі Поттера

Російський політик Борис НЕМЦОВ презентував в Україні свою книгу «Сповідь бунтаря».

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН Б.НЕМЦОВ, книга є «підсумком минулих потрясінь і найвідвертішою політичною публіцистикою в Росії останнім часом».

Він зазначив, що в Росії книга надійшла в продаж 21 серпня. За словами Б.НЕМЦОВА, продавці стверджують, що «Сповідь бунтаря» продається краще, ніж книга про Гарі Потера. Він відзначив, що багато хто пояснює це тим, що придбання «Сповіді бунтаря» є «своєрідним актом громадянської непокори».

Б.НЕМЦОВ також зазначив, що до написання книги його підштовхнув той факт, що в Російській Федерації сьогодні існує дефіцит інформації та відвертості. «Люди сумують за щирою позицією», - сказав він.

За словами політика, в книзі описані події як часів президентства Бориса Єльцина, так і Володимира ПУТІНА. При цьому, зазначив Б.НЕМЦОВ, значну увагу приділено і подіям в Україні, зокрема Помаранчевій революції.

Він також сказав, що його книга розрахована, в першу чергу, на російську молодь, яка досить апатично ставиться до політики. «Книга розрахована на молодих людей, які опустили руки, оскільки вважають, що в Росії нічого змінити вже не можна», - сказав Б.НЕМЦОВ.

В Україні книга Б.НЕМЦОВА «Сповідь бунтаря» надійде в продаж до мережі магазинів «Буква» вже сьогодні.