Мартинюк: у широкій коаліції комуністів ніколи не буде

Один з лідерів Комуністичної партії, перший заступник голови Верховної Ради V скликання Адам МАРТИНЮК не виключає, що нинішні опозиційні парламентарії поновлять своє депутатство після 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Народні депутати, які 2 червня були позбавлені депутатських мандатів, через суд їхні повноваження будуть відновлені, - сказав А.МАРТИНЮК. - І вони повернуться до сесійної зали. Це станеться тоді, коли ці політичні сили наберуть меншу кількість голосів, ніж вони мали на виборах у березні 2006 року».

А.МАРТИНЮК також наголосив, що в широкій коаліції «комуністів ніколи не буде». «В будь-якій коаліції, де буде Наша Україна, комуністів не буде», - додав він.

Відповідаючи на запитання про взаємини КПУ з Компартією оновленою, А.МАРТИНЮК повідомив, що «ніяких відносин з ними не маємо». Він вважає, що мета цього проекту (Компартії оновленої – УНІАН) відібрати голоси у комуністів. Він також сказав, що насправді такої партії нема - є лише реєстрація у Мін’юсті. «Хтось же за них заплатив 800 тисяч заставу, аби ті пішли на вибори», - резюмував А.МАРТИНЮК. «Компартія оновлена безсоромно використовує у своїй рекламі обличчя нинішніх лідерів нашої партії», - наголосив він, припустивши, що це «певну частину нашого електорату зіб’є з толку».

А.МАРТИНЮК допускає, що нинішній склад Кабінету Міністрів України «буде діяти ще з рік», поки буде сформований новий. Він також переконаний, що КПУ в Галичині «подолає 3-х відсотковий рубіж». «Соціологи вже нині дають прогноз 2,2 відсотка в Галичині», - сказав А.МАРТИНЮК додавши, що «по всій країні цей показник показує 10 відсотків».