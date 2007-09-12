Янукович заявляє, що ціни ростуть через Ющенка

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про призначення дострокових парламентських виборів спровокував зростання цін.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні під час спілкування з жителями міста Василівка при відвіданні місцевого ринку.

Відповідаючи на запитання одного з жителів, чому зростають ціни, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Запитайте у ЮЩЕНКА. Якби він не підписав 2 квітня указ, це не дестабілізувало б ситуацію, й ситуація була б іншою».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ із 12 вересня перебуває у відпустці для участі в агітаційній кампанії Партії регіонів у рамках дострокових парламентських виборів.

Сьогодні В.ЯНУКОВИЧ проводить зустрічі з виборцями Запорізької області.