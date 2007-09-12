Літак Ющенка здійснив вимушену посадку
13:27, 12 вересня 2007Політика
2012
Президент продовжив дорогу на автомобілі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО не зміг сьогодні вранці долетіти до Ужгорода через складні погодні умови.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, літак з Президентом на борту о 12.26 приземлився у львівському аеропорту, звідки глава держави близько 12.50 поїхав на Закарпаття автомобілем.
За даними облдержадміністрації, робоча поїздка В.ЮЩЕНКА у Львівську область попередньо запланована на суботу, 15 вересня. На даний час узгоджується план поїздки.
Як повідомляв УНІАН, на сьогодні запланована поїздка Президента України до Закарпатської області.
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