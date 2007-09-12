Літак Ющенка здійснив вимушену посадку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не зміг сьогодні вранці долетіти до Ужгорода через складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, літак з Президентом на борту о 12.26 приземлився у львівському аеропорту, звідки глава держави близько 12.50 поїхав на Закарпаття автомобілем.

За даними облдержадміністрації, робоча поїздка В.ЮЩЕНКА у Львівську область попередньо запланована на суботу, 15 вересня. На даний час узгоджується план поїздки.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні запланована поїздка Президента України до Закарпатської області.