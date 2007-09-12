Ющенко знову запустив у дію постанову Кабміну щодо системи обліку громадян

14:08, 12 вересня 2007
Політика
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Президент відмінив свій указ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про визнання таким, що втратив чинність, указу Президента від 30 серпня 2007 року №799, яким було зупинено дію постанови Кабінету Міністрів від 27 червня №885. «Про деякі заходи, пов`язані з удосконаленням системи обліку громадян, що використовується для забезпечення виконання законів України».

Текст відповідного указу від 7 вересня розміщено сьогодні на глави держави. Як повідомляв УНІАН, Президент України, зупинивши дію постанови Кабміну «Про деякі заходи, пов`язані з удосконаленням системи обліку громадян, що використовується для забезпечення виконання законів України», також звернувся до Конституційного Суду для вирішення питання про конституційність цієї постанови.

У поданні Президент висловлював переконання, що Кабмін, видавши зазначену постанову, діяв усупереч Законам України «Про Державний реєстр виборців» та «Про державну статистику»

 

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