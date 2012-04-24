Литвин зібрав голів фракцій
16:40, 24 квітня 2012Політика
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Володимир Литвин проводить засідання з представниками фракцій з приводу подальшої сьогоднішньої роботи парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
|Литвин не може відкрити вечірнє засідання
Також опозиціонери вимагають допустити до Ю.Тимошенко депутати-лікарів, включаючи представників Партії регіонів.
Вечірнє засідання ВР не було відкрито.
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