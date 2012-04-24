Литвин зібрав голів фракцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, депутати з фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС на ранковому засіданні заблокували трибуну та президію парламенту й вимагають негайно заслухати генерального прокурора України Віктора Пшонку щодо перевезення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з Качанівської колонії до лікарні.

Також опозиціонери вимагають допустити до Ю.Тимошенко депутати-лікарів, включаючи представників Партії регіонів.

Вечірнє засідання ВР не було відкрито.