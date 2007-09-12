Шуфрич зробив заяву на грані фолу

Міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявляє, що "ніхто не збирається" виконувати рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Ради національної безпеки і оборони про усунення його з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Також Н.ШУФРИЧ, який є кандидатом у депутати від Партії регіонів, зазначив, що навіть в передвиборній відпустці залишається діючим міністром з надзвичайних ситуацій.

"Хочу зазначити, що, незважаючи на свою передвиборну відпустку, я - міністр з питань надзвичайних ситуацій", - сказав Н.ШУФРИЧ. При цьому він твердо заявив, що "ми не дозволимо дестабілізувати роботу цього найважливішого, з погляду забезпечення безпеки наших громадян, міністерства".

Крім того, Н.ШУФРИЧ назвав лопату, за допомогою якої Президент допомагав пожежникам боротися з вогнем у Херсонській області, "символом помаранчевої тупості" і погрозив пропрезидентським силам, що від Партії регіонів "можна і лопатою одержати".