Кожем'якін: Опозиція не розблокує ВР, поки не виконають її вимог

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Кожем’якін.

Він нагадав, що перша вимога опозиції, щоб генеральний прокурор України Віктор Пшонка надав дозвіл на відвідування народними депутатами-медиками екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко в Качанівській колонії, аби вони могли дізнатися, чи били її працівники установи.

За його словами, також опозиція вимагає заслуховування інформації генпрокурора Віктора Пшонки та керівника Державної пенітенціарної служби Олександра Лісіцкова з приводу цієї ситуації.

А.Кожем’якін наголосив, що опозиція блокуватиме трибуну, доки генпрокурор не надасть дозвіл на побачення Ю.Тимошенко з депутатами-лікарями. Він наголосив, що опозиція пропонує, щоб серед цих депутатів були, зокрема, голова комітету ВР з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтєєва (фракція Партії регіонів) та її перший заступник В’ячеслав Передерій («БЮТ-Батьківщина»).

А.Кожем’якін наголосив, що опозиція залишиться на ніч в сесійній залі парламенту.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив: «Ви хочете запитати, чи боїмося ми дій Партії регіонів у нічний період? Не боїмося. Там є табуретки заготовлені, палки, зброя, якою вони звикли в Донецьку працювати».

Як повідомляв УНІАН, депутати з фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС на ранковому засіданні заблокували трибуну та президію парламенту й вимагають негайно заслухати генерального прокурора України В.Пшонку щодо перевезення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з Качанівської колонії до лікарні.

Також опозиціонери вимагають допустити до Ю.Тимошенко депутатів-лікарів, включаючи представників Партії регіонів.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запевнив, що сьогодні вночі парламентська більшість не розблоковуватиме роботу ВР.