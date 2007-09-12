Янукович прокоментував відставку Фрадкова

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує, що відставка прем`єр-міністра РФ Михайла ФРАДКОВА і російського уряду не позначиться на міждержавних українсько-російських відносинах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Запоріжжі.

«Та міжурядова комісія між Україною і Росією, робота якої відновлена в 2006 році, набрала достатньо обертів, щоб вирішувати багато питань міждержавних відносин», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду також зазначив, що в Росії існує досить сильна влада і високий рівень спадкоємності влади. «Я впевнений, що відносини (між Україною і Росією – УНІАН) розвиватимуться тільки на краще», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 вересня, прем`єр-міністр РФ М.ФРАДКОВ подав Президентові Володимиру ПУТІНУ прохання про відставку уряду в повному складі.

Він обгрунтував своє рішення “великими політичними подіями в країні, що наближаються, і своїм бажанням надати Президентові Росії повну свободу вибору рішень, включаючи кадрові".

В.ПУТІН прийняв відставку і запропонував М.ФРАДКОВУ виконувати обов`язки голови уряду аж до схвалення Державною думою РФ кандидатури нового прем`єр-міністра.