Черномирдін порушив норми дипломатичної етики

15:28, 12 вересня 2007
Політика
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СП оцінює випад посла РФ

Секретаріат Президента розцінює заяви Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА щодо отруєння диоксіном Президента України Віктора ЮЩЕНКА як його власну позицію, що не відповідає позиції офіційної Росії.

Про це сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента сказав заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

«Ми виходимо з того, що Віктор Степанович (ЧЕРНОМИРДІН – УНІАН) зробив заяву, яка свідчить про його некомпетентність у сфері чутливих взаємовідносин між Україною і РФ. Його заява носила емоційний, недипломатичний характер, і вона порушує сталі норми дипломатичної етики», - сказав О.ЧАЛИЙ. - Президент України переконаний, що заява Віктора Степановича – це його особиста точка зору, і вона ні в якій мірі не віддзеркалює офіційної позиції РФ».

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю газеті “Таймс” В.ЮЩЕНКО звинуватив Росію в блокуванні розслідування справи про його отруєння. Зокрема, В.ЮЩЕНКО сказав, що Москва відмовляється співробітничати навіть після того, як він обговорив це питання безпосередньо з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Газета нагадала, що Росія була єдиною державою, яка відмовилася надати українським слідчим зразки діоксину, який виробляється в її лабораторіях. Видання також зазначало, що російський генеральний прокурор проігнорував вимоги української сторони видати Україні підозрюваних у здійсненні посадових злочинів високих чиновників, які втекли до Росії.

Водночас, вчора, 11 вересня, посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН відкинув звинувачення В.ЮЩЕНКА на адресу Росії в блокуванні розслідування справи про його отруєння. За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, Україна не зверталася до російської сторони з приводу надання допомоги в розслідуванні цієї справи. «Не зверталися. Я не думаю, я б напевно знав, якщо було б таке звернення», - сказав він. На його думку, в справі про отруєння В.ЮЩЕНКА має розбиратися сама Україна. «Нам що розслідувати? Розбирайтеся у себе, все вам хтось заважає, хтось винен», - додав він.

Натомість сьогодні, 12 вересня, газета «Коммерсант-Украина» (№ 157) повідомила: у Генеральній прокуратурі РФ заявили, що українська сторона одержить відповідь на своє звернення щодо розслідування отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА діоксином «у визначений термін». Зокрема, в Генпрокуратурі Росії підтвердили, що відповідне звернення української сторони дійсно надійшло через російське МЗС. "Воно одержане 7 вересня і зараз перебуває на розгляді. У визначений термін Україна одержить на нього відповідь. Більше нічого до цього додати я не можу", - цитує газета слова чергового прокурора Наталії БРУСЕНЦЕВОЇ.

Як відомо, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершено.

 

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