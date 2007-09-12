Янукович вважає, що Ахметов потрапив під роздачу

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що критика на адресу приватизації «Дніпроенерго» пов`язана з передвиборною ситуацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Запоріжжі.

«Ця критика з боку наших опонентів пов`язана з виборами і передвиборною ситуацією. Я хотів би поставити їм одне питання - чому вони це не зробили, коли були при владі. Критикувати легше, ніж щось робити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду нагадав, що підприємство «Дніпроенерго» було оголошене банкрутом «ще в 2005 році при уряді Юлії ТИМОШЕНКО». За його словами, впродовж цих років підприємство перебувало у стадії санації, мало високий рівень заборгованості з виплати зарплати і з виплати кредитів.

«Коли мій уряд почав працювати, ми почали шукати способи оздоровлення цього підприємства. Відкрито, через ЗМІ, оголосили конкурс. На конкурсній основі перемогло акціонерне товариство, яке заплатило 200 млн. доларів на погашення боргів і 200 млн. доларів - на розвиток підприємства. За це вони одержали 28% акцій», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що держава зберегла за собою контрольний пакет акцій підприємства, який в майбутньому може бути продано не менш як за 1 млрд. доларів.

Глава уряду вважає, що вжиті урядом заходи дозволили оздоровити економіку підприємства.

Довідка УНІАН. Акціонери ВАТ «Дніпроенерго» на зборах 27 серпня вирішили збільшити статутний фонд підприємства на 52,07%, або на 51 млн. 85,85 тис. грн. - до 149 млн. 185,8 тис. грн. у зв`язку з приєднанням до товариства ТОВ «Інвестиційне товариство» (засновниками є ВАТ «Павлоградвугілля» і ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», підконтрольні ТОВ «ДПЕК»). Збільшення статутного фонду відбудеться шляхом додаткового випуску 2 млн. 43 тис. 434 простих іменних акцій номіналом 25 грн. Після збільшення статутний фонд компанії буде поділено на 5 млн. 967 тис. 432 акції номіналом 25 грн.

В результаті додаткової емісії, ТОВ «Донбасівська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК) консолідує 44,279% акцій ВАТ «Дніпроенерго».

Зокрема ТОВ «Інвестиційне товариство», засновниками якого є підконтрольні ДПЕК компанії - ВАТ «Павлоградвугілля» і ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», одержить контроль над 34,243% акцій (2 млн. 43 тис. 434 шт.), а афільована з ДПЕК кіпрська компанія DTEK Holdings Limited зменшить свою частку з 15,262% до 10,036% (598 тис. 895 шт. акцій).

Держава в особі НАК «Енергетична компанія України» зменшить свою частку в статутному фонді з 76,04% до 50,000% (2 млн. 983 тис. 717 шт. акцій). Ще 5,72% акцій (341 тис. 386 шт.) ВАТ «Дніпроенерго» залишаться під контролем інших міноритарних акціонерів товариства.

Нагадаємо, в інтерв`ю кореспондентові УНІАН заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Юрій ПРОДАН висловив думку, що рішення зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» про проведення додаткової емісії акцій товариства може бути оскаржене в судовому порядку, оскільки воно прийнято з порушеннями процедури, передбаченої законодавством про банкрутство.

Мажоритарний власник Донбасівської паливно-енергетичної компанії, яка відкрито виступила інвестором санації ВАТ «Дніпроенерго», Рінат АХМЕТОВ вважає безпідставними звинувачення в непрозорості проведення санації підприємства.

ВАТ «Дніпроенерго» - провідна енергогенеруюча компанія в Україні. Основний вид діяльності - виробництво електричної і теплової енергії. Компанія зареєстрована 14 липня 1995 року.

З 2003 року компанія перебуває в процедурі санації. У липні Господарський суд Запорізької області затвердив доповнення до плану санації підприємства, дозволивши проведення додаткової емісії ВАТ «Дніпроенерго». Згідно з новою редакцією плану, санація підприємства продовжена до 1 січня 2008 року.

***Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 17 Закону України «Про банкрутство і відновлення платоспроможності боржника», з дня винесення судом ухвали про початок санації боржника припиняються повноваження органів управління юридичної особи. При цьому повноваження органів управління передаються керівникові санацією. Органи управління боржника впродовж трьох днів з дня ухвалення рішення про санацію і призначення керівника санацією зобов`язані забезпечити передачу йому бухгалтерської та іншої документації боржника, печатки і штампів, матеріальних та інших цінностей.

Керівник санацією призначається комітетом кредиторів.