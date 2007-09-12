Уряд призначив людину Кінаха заступником до Толстоухова

Прийнято відповідне розпорядження

Кабінет Міністрів призначив Льва ГНАТЕНКА заступником міністра Кабінету Міністрів України. Як повідомляється на сайті уряду, відповідне розпорядження №719 прийнято на засіданні Кабміну 11 вересня. Лев ГНАТЕНКО – народний депутат V скликання від Партії промисловців і підприємців України. Посаду міністра Кабінету міністрів обіймає Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter