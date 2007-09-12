Уряд призначив людину Кінаха заступником до Толстоухова

16:11, 12 вересня 2007
Політика
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Прийнято відповідне розпорядження

Кабінет Міністрів призначив Льва ГНАТЕНКА заступником міністра Кабінету Міністрів України.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідне розпорядження №719 прийнято на засіданні Кабміну 11 вересня.

Лев ГНАТЕНКО – народний депутат V скликання від Партії промисловців і підприємців України.

Посаду міністра Кабінету міністрів обіймає Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

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