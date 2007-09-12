Експерти називають відставку уряду РФ прогнозованою

Експерти Інституту Горшеніна називають відставку уряду Росії прогнозованою.

Ще 4 вересня 2007 року експерти Інституту Горшеніна спрогнозували близьку відставку прем`єр-міністра РФ Михайла ФРАДКОВА, про що повідомлялося у ряді українських і російських ЗМІ.

Тоді ж експерти Інституту Горшеніна передрекли зміну глави Газпрому. За їхніми даними, місце Олексія МІЛЛЄРА, який готується залишити свій пост за станом здоров`я, швидше за все, може зайняти міністр промисловості та енергетики РФ Віктор ХРИСТЕНКО.

Коментуючи відставку уряду РФ, директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО звернув увагу, по-перше, на надійність і впливовість джерел Інституту Горшеніна. По-друге, зазначив він, перестановки в уряді РФ свідчать про незмінність політики Росії на всіх векторах. «Володимир ПУТІН, як і його попередник на посту Президента РФ Борис Єльцин, готує призначення свого наступника через позицію глави уряду Росії», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

«У 1999 році наступниками Б.ЄЛЬЦИНА вважалися Сергій СТЕПАШИН і Сергій ШОЙГУ. Але Президент Б.ЄЛЬЦИН вказав на маловідомого тоді В.ПУТІНА. Зараз місце наступника багато хто пророкує Дмитру МЕДВЕДЄВУ або Сергію ІВАНОВУ. Але якраз ці фігури найменш реальні як наступники В.ПУТІНА. Проте найважливішою є навіть не кандидатура наступника В.ПУТІНА. Найбільш важливим є те, що незважаючи на формальні президентські вибори і прізвище нового Президента РФ, наступним правителем Росії буде Володимир ПУТІН», - заявив К.БОНДАРЕНКО.

Експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА додав також, що згадані вище перестановки у верхах російської влади можуть істотно вплинути і на розстановку сил у нашій країні. В першу чергу, за словами експерта, це може позначитися на кандидатурі нового прем`єр-міністра України.

В.ЗАСТАВА зазначив, що «російська влада вже достатньо розчарувалася у Вікторі ЯНУКОВИЧУ, який непослідовний у зовнішньополітичних питаннях і коливається то в бік Європи, то у бік Росії».

Експерт упевнений, що В.ЯНУКОВИЧ поступово втрачає прихильників як усередині своєї політичної сили, так і за її межами. «Нова - стара російська влада буде не проти бачити на посту глави українського уряду нову, більш прогнозовану людину», - вважає В.ЗАСТАВА. Такою людиною, за словами експерта, може стати міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО.

«Юрій БОЙКО не просто товариш і партнер, можливо, нового глави Газпрому В.ХРИСТЕНКА. В першу чергу Ю.БОЙКО – це надійний, перевірений, а головне - контрольований і прогнозований партнер РФ на території України. Як ми пам`ятаємо, зовсім недавно Ю.БОЙКО заявив про те, що ціна на газ для України в 2008 році може збільшитися максимум на 10%. Це дуже смілива і оптимістична заява, враховуючи систематичне підвищення цін на газ з боку Росії для всіх країн СНД, майбутні вибори в Росії, політичну нестабільність в самій Україні і чергові вибори до Верховної Ради. Така упевненість може грунтуватися тільки на певних гарантіях з боку верхнього ешелону російської влади», - вважає експерт Інституту Горшеніна В.ЗАСТАВА.

Як відомо сьогодні В.ПУТІН підписав указ про відставку уряду Михайла ФРАДКОВА.