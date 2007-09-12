Янукович: ці вибори є питанням ”бути чи не бути?”

Прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що якщо на південному сході країни 30 вересня проголосує та кількість виборців, яку зараз прогнозують соціологи - до 60%, - до влади прийде "оранжева команда".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в прямому ефірі запорізької телекомпанії "Алекс", яку відвідав під час свого візиту в Запорізьку область.

"Я подивився соціологію, яка є зараз по Україні. Подивився південно-східні регіони: охочих піти на вибори - 50%-55% - до 60%. Якщо буде така явка, такою буде і результат, і тоді не потрібно грішити ні на кого. Ці вибори зараз є питанням "бути або не бути?", і якщо український народ хоче мати при владі "оранжеву команду", значить тоді ми її одержимо, якщо буде така явка. Якщо не хоче - потрібно йти всім на вибори і голосувати. 30 вересня йти на вибори - це головне питання для країни і українського народу", - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, якщо українці не висловлять довіри його партії, то Партія регіонів "виконуватиме волю народу".

"Якщо нам скажуть люди, що ми не заслуговуємо довіри, ми спокійно відійдемо убік і, як то кажуть, виконуватимемо волю народу", - заявив В.ЯНУКОВИЧ.