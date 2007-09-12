Ющенко вручив ключі від будинків та автомобілів

Українська держава має продовжити і зміцнити політику підтримки багатодітних родин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому наголосив сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО у селі Тибава Свалявського району на Закарпатті, де він вручив ключі від нових будинків та автомобілів багатодітним сім’ям.

«Сьогодні в Української держави є великі можливості, щоб спрямувати їх на підтримку багатодітних родин», – сказав Президент, підкресливши, що його соціальні ініціативи спрямовані на підтримку найуразливіших верств населення, в тому числі й таких сімей.

Глава держави нагадав, що пропонує збільшити до 15 тис. грн. державну допомогу при народженні другої і наступної дитини, а допомогу на дітей із багатодітних сімей підвищити не менш ніж до 50% прожиткового мінімуму. Крім того, В.ЮЩЕНКО наголошує на необхідності забезпечення доступної освіти для дітей із таких родин – йдеться про пільгові умови вступу до державних навчальних закладів і звільнення від плати за навчання.

Президент також відзначив, що сім`ї, в яких виховується п’ять і більше дітей, мають отримати право на позачергове забезпечення соціальним житлом. Матерям-героїням має бути до 35-40% збільшено надбавку за особливі заслуги до пенсії, також сказав він.

«Міць держави розквітає з міцної родини», – переконаний В.ЮЩЕНКО. Він звернув увагу на важливість підтримки багатодітних родин також у контексті необхідності покращення демографічної ситуації в Україні.

Глава держави позитивно оцінив зусилля місцевої влади щодо підтримки багатодітних родин і висловив сподівання, що до цих кроків долучаться також ділові кола Закарпаття.

У с.Тибава Президент, крім того, вручив державні нагороди матерям-героїням.