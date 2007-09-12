Костенко: ”Ця циркова вистава комуністів триває і досі”

Лідер Української народної партії, представник блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій КОСТЕНКО виступає за ухвалення закону про опозицію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це Ю.КОСТЕНКО під час перебування на Черкащині.

«Закон про опозицію повинен поставити чітку межу між тим, хто є владою, а хто опозицією. Гра у відсутність опозиції в Україні призвела до колосальних політичних втрат», – наголосив Ю.КОСТЕНКО.

Лідер УНП висловив переконання, що «сьогодні опозиція повинна мати усі повноваження, які має у демократичних країнах, щоб виконувати функцію контролера за діяльністю влади».

Аналізуючи причини юридичної відсутності опозиції в незалежній Україні, Ю.КОСТЕНКО вказав на «успадкування практично всіма українськими очільниками комуністичного менталітету». «За комуністичної доби опозиції не існувало. Бо «опозиція» за комуністичними мірками – це ті, кого слід було знищити, що, власне, і робили радянські режими», - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

«Я пригадую 1994 рік, коли Олександра МОРОЗА обрали головою Верховної Ради. Тоді ми, представники НРУ, котрі знову опинилися в меншості, вимагали від нього негайного ухвалення закону про опозицію, аби чітко визначити: хто є владою в Україні, хто опозицією. Цього зроблено не було, натомість наші опоненти, які були у більшості у Верховній Раді і керували урядом, тоді з натхненням повторювали: «Рух довів до розрухи», – нагадує лідер УНП.

«Ця циркова вистава комуністів триває і досі. Вона вигідна тим, хто перебуває у владі, але не хоче брати на себе відповідальність за «розруху», бо звик кивати на «рухівців». Зокрема, ця вистава вигідна й самій КПУ, яка легалізувала себе у владі разом з Партією регіонів», – зауважив Ю.КОСТЕНКО.