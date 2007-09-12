Кабмін розцінює указ Ющенка про ОПЗ як ”надумане блокування”

Рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА про зупинення постанови Кабінету міністрів «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» не витримує критики.

Про це йдеться у заяві прес-служби Кабміну, переданій УНІАН.

"Мотивація Указу не витримує критики, оскільки зводиться до того, що приватизація заводу за нинішніх умов взагалі не може бути здійснена. То ж чому Президент неодноразово наполягав на приватизації саме цього об’єкта?”, - йдеться у заяві.

Кабінет Міністрів вважає, що затвердив умови максимально прозорого конкурентного продажу пакету акцій підприємства, при цьому умови гарантують прихід саме стратегічного інвестора, який би забезпечив завод сировиною, мав би ресурси для технічної, економічної і екологічної модернізації виробництва. Також, підкреслюється у заяві, умовами гарантувалось збереження і безпечне функціонування нерозривного виробничого комплексу.

В уряді переконані, що своїм рішенням Президент України, нехтує своєю частиною відповідальності за виконання закону про держбюджет на 2007 рік, який він підписав, і в якому доходи від приватизації – чимала складова.

Також члени Кабміну вважають, що глава держави ускладнює практичне виконання доходної частини бюджету, тобто, створює серйозний ризик для безперебійної виплати підвищених за спільною згодою уряду і президента зарплат, пенсій, соціальних допомог, компенсацій та дотацій.

Крім того, урядовці переконані, що це рішення В.ЮЩЕНКА посилає вкрай негативний сигнал інвесторам, а також свідомо створює загрозу для виконання бюджету і 2008 року, оскільки знає, що з процедурних причин продаж акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» може не завершитись поточного року.

Таким чином, переконані в Кабміні, Президент України продовжує “надумане блокування діяльності уряду, пояснити яке можна тільки бажанням сприяти опонентам чинного уряду у виборчій кампанії”.

“Якщо минулого року Президент України призупинив дію 10 актів КМУ, то поточного року – уже 31 урядового акту, спрямованого на соціально-економічний розвиток України”, - наголошують у Кабміні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 вересня, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Конкурс планувалося провести на початку жовтня.