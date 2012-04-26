Чорнобильці у супроводі міліції рушили до Верховної Ради

Під Верховною Радою розпочався мітинг представників організацій ветеранів Чорнобиля.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим у Маріїнському парку, навпроти Будинку уряду, учасники акції зачитали свої вимоги, зокрема, про покращення соціально-економічних умов та відставку нинішньої влади.

«У разі невиконання наших вимог ми вам не заздримо», - наголосили учасники акції і рушили до Верховної Ради у супроводі міліції.