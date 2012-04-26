Чорнобильці у супроводі міліції рушили до Верховної Ради
11:53, 26 квітня 2012Політика
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Перед цим учасники акції зачитали свої вимоги, зокрема, про покращення соціально-економічних умов та відставку нинішньої влади.
|Чорнобильці мітингують під ВР. Фото з архіву
Як передає кореспондент УНІАН, перед цим у Маріїнському парку, навпроти Будинку уряду, учасники акції зачитали свої вимоги, зокрема, про покращення соціально-економічних умов та відставку нинішньої влади.
«У разі невиконання наших вимог ми вам не заздримо», - наголосили учасники акції і рушили до Верховної Ради у супроводі міліції.
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