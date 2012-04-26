Київміськбуд перекаже до бюджету столиці 30 мільйонів дивідендів

За рішенням акціонерів АТ «ХК Київміськбуд», 30% чистого прибутку за 2011 рік компанія спрямує на виплату дивідендів. Це становить 40,842 млн. грн., і приблизно 30 млн. грн. з них отримає столична казна, оскільки територіальна громада Києва є найбільшим акціонером холдингу. Як повідомляє прес-служба КМДА , товариство перекаже цю суму до міського бюджету вже влітку.

«Такі фінансові результати демонструють, що наші зусилля щодо повернення стратегічних активів не були марними. Зараз столиця є ефективним власником. Холдинг працює на благо киян – будує житло і інфраструктурні об’єкти, приносить значні кошти до міського бюджету. КМДА не даремно боролася за те, аби повернути «Київміськбуд» громаді», – прокоментував рішення зборів голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

У 2012 році холдинг планує збільшити чистий прибуток на 2,5% у порівнянні із минулим роком. До фінансового плану було закладено суму 139,5 млн. грн. Дохід від реалізації продукції заплановано у сумі 2 млрд. 512 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, загальні збори акціонерів змінили склад Наглядової ради товариства та обрали новим Президентом – головою правління АТ «ХК «Київміськбуд» Ігоря Кушніра. Попереднього очільника Михайла Голицю було відкликано з посади у зв’язку з його заявою про звільнення та рішенням про намір балотуватися до Верховної Ради України.

Головою Наглядової ради став віце-президент «Київміськбуду» Микола Порайко, членами НС обрано начальника управління внутрішнього контролю холдингу Едуарда Арустамяна, головного фахівця внутрішнього контролю компанії Олега Клочака.

80% акцій товариства належать територіальній громаді Києва.