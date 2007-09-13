Тимошенко про місцеву владу, тарифи, землю, забудову і французьку модель

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підписала зобов’язання перед органами місцевого самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, підписання відбулося у Білій Церкві під час конференції з питань місцевого самоврядування.

Лідер БЮТ заявила, що хоче зробити це зобов’язання документом, навколо якого будуть зосереджені всі експертні сили місцевого самоврядування.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на наданні представникам державної влади функцій, які схожі на функції префектур. «Це французька модель облаштування влади, яка звужує і не дублює роботу державних структур, а також не руйнує роботу структур місцевого самоврядування», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ вважає за необхідне припинити встановлення тарифів органами місцевої влади на свій розсуд, не маючи єдиної методології та розрахунків.

Лідер БЮТ також наголосила, що порядок встановлення місцевих тарифів мусить бути переданий якнайшвидше на загальнонаціональний рівень в Національну комісію регулювання електроенергетики.

У зобов’язаннях БЮТ перед органами місцевого самоврядування міститься 26 пунктів.

Зокрема, БЮТ бере на себе зобов’язання провести Всеукраїнський референдум з визначення концепції нової Конституції України.

Також блок обіцяє надати всім органам місцевого самоврядування права формувати власні виконавчі органи, посилити роль місцевих референдумів для вирішення питань місцевого значення

Крім того, БЮТ планує встановити, що продаж та передача в оренду земель не сільськогосподарського призначення та комунальної власності проводиться виключно через аукціони.

БЮТ також зобов’язується визнати територіальну громаду як первинного суб’єкта місцевого самоврядування, основного носія його функцій і повноважень; проводити консультації з громадськістю щодо назв населених пунктів та визначення їх адміністративного статусу; створити умови для проведення гармонійної політики урбанізму, орієнтованої на створення сприятливого середовища для життя мешканців сіл, селищ, міст, за основу прийняття рішень щодо будівництва в містах взяти вимоги генеральних планів та поквартальних правил забудови.

Також БЮТ обіцяє створити повноцінні адміністративні суди.