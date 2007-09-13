Ющенко: уряд виявив занижену культуру планування держбюджету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що уряд занизив макроекономічні показники, закладені при формуванні проекту державного бюджету на 2008 рік. Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Неправильний розрахунок макропоказників, – у першу чергу, розміру номінального ВВП, – може призвести до суттєвої недооцінки доходної частини бюджету, а відтак, до не зовсім правильного бюджетного планування на цілий рік, наголосив В.ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам сьогодні під час робочої поїздки на Закарпаття.

«У 2007 році при розрахунку бюджету помилка в обрахунку ВВП становила 85 млрд. грн., або 14% від абсолютного значення ВВП. Це занижена культура планування держбюджету. Це низький професіоналізм, який треба зупиняти з першого аркушу паперу бюджету-2008», – заявив Президент України, додавши, що «планування дефіциту бюджету на рівні 2,3% у той час, коли ВВП зростає більш ніж на 8% – таке у світовій практиці відбувається рідко. Я сказав би, це є недолугий підхід до бюджетного й економічного процесів».

Президент також висловив занепокоєння з приводу того, що «уряд знову захопився запозиченнями». За словами глави держави, минулого року зовнішні запозичення України становили 10 млрд. грн., цього року уряд планує здійснити ще 8,5 млрд. грн. таких запозичень. В.ЮЩЕНКО вважає таку політику неприпустимою. «Кабінет Міністрів повинен зрозуміти, що кожне запозичення, яке ми робимо сьогодні, це перенесення фінансового тягаря на плечі наших дітей, онуків», – наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Кабінет Міністрів схвалив проект Держбюджету на 2008 рік з дохідною частиною понад 250 млрд. грн., витратною - 271,3 млрд. грн., дефіцит бюджету збільшено з 2,18 до 2,33% ВВП.