Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ називає абсурдними звинувачення Секретаріату Президента України на адресу Кабінету Міністрів України у спробах здійснення рейдерських атак на держпідприємства України. Про це він заявив учора в ефірі каналу НТН.

Як наголосив М.АЗАРОВ, "для мене зараз немає Секретаріату Президента. Є виборчий штаб "Нашої України" під керівництвом БАЛОГИ Віктора Івановича, що за сумісництвом є главою Секретаріату Президента". "Тому відповідати на абсолютно абсурдне звинувачення немає ніякого сенсу", - заявив перший віце-прем`єр.

Коментуючи Указ Президента України про призупинення постанови Кабміну про приватизацію "Одеського припортового заводу", М.АЗАРОВ назвав його "безвідповідальним рішенням".

"Це рішення продиктоване передвиборною тактикою цього виборчого штабу, яким по суті керує (Віктор ЮЩЕНКО), будучи не зрозуміло, чи то Президентом, чи то лідером "Нашої України", - цитує першого віце-прем`єра "Українська правда”. "Він зараз здійснює передвиборчі поїздки по регіонах, веде відкриту агітацію, перебуваючи на посаді Президента", - додав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що "приватизація "Одеського припортового заводу" входила в держбюджет, була складовою частиною доходів бюджету".