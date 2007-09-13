Солана радить Україні спершу відрегулювати парламентське життя

Верховний представник ЄС зі спільної зовнішньої політики й політики безпеки Хав`єр Солана вважає, що референдум про статус російської мови і позаблоковий статус України, який хоче провести Партія регіонів - це питання не на часі. Україна мала б спершу розібратися з діяльністю своїх владних органів, і в першу чергу парламенту.

«Я думаю, що такій країні, як Україна, дуже потрібно стабілізувати парламентське життя. Наскільки ми знаємо, одна з проблем, з якою стикалася Україна, – це парламентське життя, яке не відрегульоване. Політичні партії не є ясними, не є згуртованими. Політики часто міняють партії. Я думаю, що політичний вибір в Україні не є чітким. У цьому контексті я думаю, що проводити референдум – не найважливіше завдання. Натомість слід ухвалити важливі рішення для того, щоб зміцнити владу, внести ясність у законній владі через парламентську демократію – я думаю, це було б набагато важливіше», – сказав Хав’єр Солана в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він буде одним із учасників із боку Євросоюзу саміту Україна – ЄС 14 вересня в Києві.