Третьяков подаватиме позов до екс-капітана своєї яхти (уточнена)

Депутат Верховної Ради 5-го скликання Олександр ТРЕТЬЯКОВ прийняв рішення подавати позов про захист честі, гідності і ділової репутації до колишнього капітана своєї яхти, який звинувачує його у побоях.

Про це він повідомив агентству УНІАН.

Як правило при розгляді таких позовів третьою особою може виступати видання, яке розповсюдило інформацію.

Як відомо, газета "Сегодня" 12 вересня опублікувала статтю, у якій екс-капітан яхти "Don`t worry" Юрій ОРНАЦЬКИЙ обвинуватив О.ТРЕТЬЯКОВА у тому, що останній неодноразово бив його за неякісний ремонт яхти.

У коментарі цій же газеті О.ТРЕТЬЯКОВ заявив, що жодного разу і пальцем не чіпав колишнього капітана своєї яхти, і зауважив, що "солдат дитини не образить". Він також обвинуватив Ю.ОРНАЦЬКОГО у пияцтві (через що 30 серпня і звільнив його), а також у крадіжці грошей на ремонт судна. За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, він витратив на ремонт яхти 300 тисяч доларів.