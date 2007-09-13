Тимошенко обурив трамадол

Після приходу до влади нового уряду буде закрито практично всі шляхи транспортування наркотиків через Україну, заявила у середу ввечері у прямому ефірі білоцерківського телеканалу «Крокус-1» лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, коментуючи поширення наркоманії в Україні, вона сказала, що «керівники силових відомств на самому високому рівні є дахом для влади, яка сьогодні займається наркоторгівлею».

Ю.ТИМОШЕНКО висловила обурення, що наркотичний препарат «Трамадол» вільно продається в аптеках.

Вона зазначила, що, усуваючи цю владу, «ми закриємо практично всі наркотрафіки, які ідуть через країну, вони відомі. Їх не усувають тому, що їх кришує влада і силові структури».