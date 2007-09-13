Симоненко живцем ховає Мороза

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО пропонує всім партіям «лівого» спрямування підтримати КПУ, яка одна зможе пройти до нової Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 12 вересня під час перебування в Полтаві.

«Сьогодні треба думати, як захистити голоси виборців, які голосують за «ліву» ідею, які підтримують принципи справедливості», - відзначив лідер комуністів.

За його словами, «сьогодні всім зрозуміло, що соціалісти, на жаль, не проходять до парламенту, не пройдуть і прогресивні соціалісти, та інші партії, зокрема партії-провокатори - оновлені комуністи. Окрім Компартії, жодна не пройде».

Наприклад, за словами П.СИМОНЕНКА, «СПУ одержить 500 тис. голосів, а це не є 3% для проходження, ПСПУ - 500 тис., а цього замало. Ось 1 млн. голосів і подарували, а це щонайменше 25 мандатів».

У зв`язку з цим КПУ пропонує всім лівим партіям переглянути свої позиції на підтримку комуністів і «зняти амбіції», сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, після виборів він ініціюватиме створення координаційної ради, і «ми практично думатимемо над тим, як координувати зусилля лівих партій, і ці ідеї захищатимемо в парламенті».